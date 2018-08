Stiri pe aceeasi tema

- Alte 57 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 10 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, numarul total inregistrat de la inceputul epidemiei ajungand la 14.758 . In perioada 16-20 iulie nu au fost inregistrate decese, informeaza Institutul National de Sanatate Publica, conform Mediafax. Numarul…

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola au fost confirmate, in ultima saptamana, in Capitala și in 2 județe, anunța Institutul National de Sanatate Publica, care citeaza date primate de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- În ultima saptamâna, au fost raportate înca 105 cazuri nou confirmate de rujeola în 12 județe și în Capitala, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este…

- Inca un caz de rujeola a fost confirmat in județul Cluj. Alte 208 cazuri de rujeola au fost confirmate in 15 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, numarul total inregistrat de la inceputul epidemiei ajungand la 14.596. In perioada 2-6 iulie nu au fost inregistrate decese, informeaza Institutul…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in ultima saptamana, au fost raportate alte peste 100 de cazuri noi de rujeola, numarul total de imbolnaviri fiind de peste 13.800. De la izbucnirea epidemiei, au decedat 55 de persoane din aceasta cauza. Potrivit INSP, in saptamana 04.06. – 08.06.2018…