Alte 70 de cadavre găsite sub o clădire din Mariupol. Au fost duse la groapa comună, fără identificare (oficial ucrainean) Aproximativ 70 de cadavre au fost descoperite sub daramaturile unei foste cladiri industriale din orașul Mariupol, ocupat de Rusia, afirma un consilier al primarului orașului, potrivit BBC News.

