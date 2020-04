Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca sase decese ale unor persoane cu coronavirus la Spitalul Judetean din Suceava.Deces 73 Barbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74Femeie, 69 ani, jud. Suceava,…

- UPDATE – Cel de-al 69 deces la o persoana cu COVID-19 a fost raportat, marti, in cazul unui barbat de 56 de ani, cunoscut cu afectiuni psihiatrice si al carui deces a fost constatat pe 26 martie, probele fiind recoltate de medicina legala in aceeasi data, informeaza Grupul de Comunicare Strategica.…

- BULETIN DE PRESA , 27 Martie 2020, ora 13.00 De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21 persoane aflate in carantina au parasit locația in care…

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la 17.

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța…

- Un numar de 433 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, cu noul coronavirus, in Romania, iar doua persoane au decedat, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 64 au fost declarate vindecate si externate – 47 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 Craiova, una la Iasi,…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- In cursul zilei de astazi, 19 martie 2020, au fost aplicate alte patru sancțiuni unor persoane din județul Alba care nu au respectat autoizolarea la domiciliu impusa de autoritați, in momentul in care s-au intors in țara. In momentul de fața, in județul nostru este un caz confirmat de coronavirus, 729…