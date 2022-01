Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor puse la dispoziția Ministerului Educației și Cercetarii de catre conducatorii instituțiilor de invațamant din Republica Moldova in perioada 10-14 ianuarie in cadrul gradinițelor au fost inregistrate 9 cazuri noi de infectari cu noul COVID-19 in rindul copiilor și 38 de cazuri in rindul…

- Alte 588 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 8 sunt asociate cu contact in afara țarii: 4- Portugalia, 1- Romania, 1- Austria, 1- Danemarca, 1- Rusia.Numarul total de teste efectuate – 6998.

- 730 de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 au fost inregistrate in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore, dupa procesarea a 5.218 de teste. Astfel, bilantul infectarilor cu noul coronavirus in țara noastra a ajuns la 352.670.

- Alte 980 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 3 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Italia, 1-Germania.Numarul total de teste efectuate – 6034, dintre care 3900 de teste rapide.

- Alte 447 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 4 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Franța, 1-Rusia, 1-Ucraina.Numarul total de teste efectuate – 3934, dintre care 1852 teste rapide.

- Alte 954 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 1-Germania, 1-Egipt, 1-Marea Britanie, 1-Franța.Numarul total de teste efectuate – 6145.

- Alte 1302 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Germania, 2-Rusia, 1-Romania, 1-Bulgaria, 1-Italia.Numarul total de teste efectuate – 7876.

- Alte 1586 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 6 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Romania, 1-Rusia, 1-Germania, 1-Italia, 1-Portugalia.