- Alte 102 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in țara noastra, dupa procesarea a 4.193 de teste. Astfel, bilanțul imbolnavirilor de COVID-19 in Moldova a ajuns la 254.601.

- Alte 43 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in țara noastra, dupa procesarea a 620 de teste. Astfel, bilanțul imbolnavirilor de COVID-19 a ajuns la 251.378. in Moldova.

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.042.521 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 87 de cazuri noi de infectare la Constanta.Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.042.521 de cazuri de persoane infectate…

- 127 de cazuri noi de infectare cu coronavirus la Constanta. Pe teritoriul Romaniei, 53.274 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 12.473 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 44.830 de persoane se afla in carantina la domiciliu,…

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: PRIMARIA PECIU NOU – 13 cazuri confirmate – Focar in supraveghere FIRMA PRIVATA UTVIN – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere DIRECȚIA…

- Bilanțul din 1 aprilie privind evoluția pandemiei, la nivelul județului, anunța ca au fost raportate 4 noi decese asociate Covid și, in același interval, au fost confirmate peste 200 de noi infectari.

- Alte 1871 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 sunt de import.Astfel, bilantul imbolnavirilor a ajuns la 230.241.Pe parcursul a ultimele 24 de ore au fost efectuate 6841 de teste.

- Primele doua cazuri de infectare cu tulpina braziliana de coronavirus au fost confirmate luni in Romania, anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Secvențierea probelor s-a facut la Institutul Matei Balș din București. Ambele cazuri confirmate sunt din București. Intr-unul dintre cele doua cazuri,…