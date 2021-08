Alte 314 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 265 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Germania, 2-Italia, 1-Turcia, 1-Franța, 1-Ucraina.