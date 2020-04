301 persoane de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica au fost confirmate cu coronavirus, conform presei locale, citate de antena3.ro. Testarea a avut loc dupa ce una dintre persoanele internate a fost confirmata pozitiv. In acest moment, in acest centru medical sunt confirmate alte 301 noi cazuri – 242 de persoane internate […] The post Alte 300 de cazuri nou confirmate, in Suceava, la un centru de recuperare medicala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .