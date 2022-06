Stiri pe aceeasi tema

- La data de 02 iunie a.c., pe strada Garii din municipiul Bacau, in fața unei sali de jocuri a avut loc un conflict spontan intre mai multe persoane. In urma activitaților investigative desfașurate de polițiștii de investigații criminale din Bacau, la data de 07 iunie a.c., au fost efectuate 5 percheziții…

- Politistii din Bacu au facut cinci perchezitii, au ridicat si audiat 13 persoane si au retinut trei suspecti intr-un dosar vizand tulburarea ordinii si linistii publice si uz de arma fara drept, deschis dupa ce membri ai doua clanuri s-au batut pe strada Garii din Bacau, relateaza NEWS.RO. Fii…

- Doi barbați au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unui jaf stradal. Suspecții au 32 și, respectiv, 33 de ani și au fost prinși dupa ce un adolescent a sunat la poliție, și a anunțat ca a fost jefuit. Cazul a avut loc in Capitala.

- Trei persoane ies dintr-o masina, pe strada cladirii Ministerului Securitatii de Stat din Tiraspol, Transnistria, regiunea separatista pro-rusa a Moldovei, se pun repede in linie, lanseaza trei grenade care lovesc fatada cladirii fara a provoca mari pagube. Imediat dupa, cele trei persoane arunca lansatoarele…

- Presa de la Tiraspol a publicat imagini cu momentul atacului asupra cladirii MGB-ului, surprinse de camerele de supraveghere. Din imaginile video se observa cum trei persoane ies dintr-o mașina lanseaza grenadele, arunca pe jos dispozitivele, urca in mașina și pleaca intr-o direcție necunoscuta.

- Tribunalul din Anvers (Belgia) l-a condamnat pe un roman, in varsta de 22 de ani, pentru tentativa la omor, dupa ce a atacat un alt tanar cu o brutalitate greu de descris in cuvinte. Sapte luni mai tarziu, victima este inca in spital cu leziuni cerebrale.

- Un barbat aflat in dificultate a fost ajutat de carabinieri. Cazul a avut loc in seara zilei de marți, pe bulrvardul Ștefan cel Mare din municipiul Cahul.In timpul serviciului de menținere a ordinii publice, militarii au observat a observat in plina strada o persoana aflata la sol.

- Droguri in suma de 700 de mii de lei au fost ridicate de oamenii legii in urma unor percheziții. Noua persoane au fost reținute pentru comercializarea narcoticelor pe internet. Suspecții, opt barbați și o femeie, au intre 19 și 35 de ani și locuiau temporar in Chișinau.