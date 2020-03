Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de COmunicare Strategica a anunțat inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bulanțul total a ajuns la 34 in țara noastra. Decesul inregistrat cu numarul 31 este un barbat in varsta de 65 ani din județul Arad, internat…

- Pana astazi, 28 martie, in Romania, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, adica de ieri, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sâmbata, trei noi decese provocate de virusul COVID-19 în România. Cele trei victime au vârste cuprinse între 60 si 74 de ani. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat…

- Joi seara au fost raportate inca 4 decese confirmate cu COVID-19, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Cele patru persoane aveau intre 45 și 70 de ani și erau din județele Dambovița, Timiș, Neamț și Arad. Cazurile raportate joi seara: 19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la…

- Ziarul Unirea Inca 4 decese, in Romania, ale unor persoane confirmate cu COVID-19: Bilanțul național a ajuns la 22 Inca 4 decese confirmate cu COVID-19 au fost anunțate in cursul serii de joi de catre Grupul de Comunicare Strategica. Astfel bilanțul morților la nivel național a ajuns la 22. 19. Barbat,…

- Miercuri seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Cele trei persoane aveau peste 60 de ani. Doua dintre decese s-au inregistrat in focarul de la Suceava. Cazurile raportate miercuri seara: 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamț, internat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Duminica seara, in Romania s-a inregistrat cel de-al treilea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat de 70 de ani, confirmat pozitiv la data de 19 martie 2020, internat la Spitalul Județean de Urgența din Piatra Neamț și transferat ulterior la Spitalul de Boli…