Alte 3 decese cauzate de Covid, in judetul Satu Mare

- Ucraina a inregistrat miercuri un nou record de decese cauzate de noul tip de coronavirus in ultimele 24 de ore, depasind pentru prima data pragul de 400 de morti, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.Țara vecina a inregistrat miercuri 11.

- Brazilia a inregistrat, vineri, un nou record zilnic de morți din cauza COVID-19, intr-o țara in care pandemia de coronavirus pare sa fi scapat de sub control, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Brazilia a raportat vineri 3.650 de decese in 24 de ore cauzate de COVID-19, la doar trei zile dupa…

- In județul Satu Mare s-au inregistrat 9.614 vindecari și 223 decese cauzate de coronavirus. Cele patru persoane decedate in ultimele 24 de ore sunt o pacienta de 67 de ani internata la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, o pacienta de 81 de ani la Spitalul Municipal Carei respectiv o pacienta de…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat patru decese in randul unor pacienți depistați pozitiv la noul coronavirus. Cele 4 persoane decedate in ultimele 24 de ore sunt doua paciente de 82 si 87 ani respectiv un pacient de 67 de ani internate la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, respectiv o pacienta…

- Ungaria a inregistrat astazi un numar record de decese cauzate de COVID-19 și de spitalizari din cauza coronavirusului in contextul recrudescenței pandemiei alimentate de noile variante ale SARS-CoV-2, potrivit Associated Press . Aproape 350 de persoane au fost spitalizate cu COVID-19 in Ungaria in…

- Un barbat de 48 de ani și doua femei in varsta de 68 respectiv 85 de ani, internate la Spitalul Municipal Carei cu multiple comorbiditați, au murit in ultimele 24 de ore, in judetul Satu Mare. Pana in prezent, in județul Satu Mare s-au inregistrat 9.262 vindecari și 206 decese cauzate de coronavirus.

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 19 februarie, se afla in carantina la domiciliu 834 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 8570 vindecari și 179 decese cauzate de coronavirus. Persoanele decedate, doua femei cu varsta de 66 și 85 de ani, internate la Spitalul Municipal Carei…

- Doua cadre medicale au fost confirmate cu COVID, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis, iar doi bolnavi au decedat, in timp ce rata de infectare continua sa creasca in Timisoara, ajungand, sambata, la 4,53 la mia de locuitori, fata de 4,49 - cifra raportata anterior de Directia de Sanatate Publica…