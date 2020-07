Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța despre 375 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, dintre care 6 sunt in Transnistria. Astfel, bilanțul persoanelor testate pozitiv la noul coronavirus a ajuns la 15.453.

- Alte 366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 10 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi –1792 , dintre care primar – 1426 si repetat – 366. {{445896}}Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 11 459 cazuri.…

- In urma testarilor efectuate astazi, au fost confirmate 107 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilanțul celor infectați in Republica Moldova ajunge la 9807 de perstoane. Din numarul celor diagnosticați astazi, in 7 cazuri este vorba despre persoane din sistemul medical. Totodata, Ministerul…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 4.995, dupa ce luni, 11 mai, au fost confirmate alte 68 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, in urma procesarii a 481 de probe. Astazi au fost inregistrate inca cinci decese.

- Numarul angajaților din sistemul de sanatate din Republica Moldova constituie aproximativ 1/4 din totalul de cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus. Din cele 4.052 de cazuri de infectare cu Covid-19, 1.017 sunt cadre medicale, spune Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) intr-un…

- CHIȘINAU, 18 apr – Sputnik. La conferința de presa a participat și președintele Republicii Moldova. © Sputnik / Илья ПиталевMinisterul Sanatații anunța ca inca un pacient cu coronavirus a decedat La o luna și doua saptamani din momentul in care, 7 martie 2020, a fost inregistrat primul…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. In total, numarul celor contaminati cu noul coronavirus a ajuns la 1.174. In regiunea transnistreana au fost confirmate 69 de cazuri de COVID-19 si patru decese.

- Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 182 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19…