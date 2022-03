Stiri pe aceeasi tema

- 240 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate ieri in Republica Moldova, dintre care 180 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 1 719 teste. Cinci refugiați au fost testați pozitiv la Covid.

- Alte 518 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 204 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 18 sunt asociate cu contact in afara țarii: 16-Ucraina (inclusiv 16 refugiați), 1-Romania, 1-Turcia.

- Alte 617 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care trei in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: 16-Ucraina, inclusiv 14 refugiați.

- Alte 734 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 321 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 15 sunt asociate cu contact in afara țarii: 14 - Ucraina (inclusiv 12 refugiați), 1 - Marea Britanie.

- Alte 586 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care opt in regiunea transnistreana, iar 21 de cazuri in randul refugiaților. Din numarul total șase sunt asociate cu contact in afara țarii: 5 - Ucraina, 1 - Romania.

- Alte 488 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 260 in regiunea transnistreana, iar șase cazuri in randul refugiaților. Din numarul total de doua sunt asociate cu contact in afara țarii: 1 - Ucraina, 1 - Franța.

- Alte 1 615 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 456 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 10 sunt asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 2-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Ucraina, 1-Rusia.

- Alte 2681 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri astazi, 45 sunt asociate cu contact in afara țarii: 13 - Romania, 9 - Ucraina, 8 - Italia, 4 - Rusia, 3 - Egipt, 3 - India,…