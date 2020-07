Alte 255 persoane s-au tratat de COVID-19 Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 23 947 cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 1532 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 112 persoane cu suspecție la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 426 stare grava (dintre care 34 pacienți sint conectați la aparate de respirație asistata), Citeste articolul mai departe pe noi.md…

