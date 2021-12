Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța despre alte 368 cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 141 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, opt sunt asociate cu contact in afara țarii: Marea Britanie, Germania, Irlanda, Romania, Olanda,…

- Alte 379 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 155 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total, 8 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2 - Germania, 2 - Austria, 2 - Marea Britanie, 1 - Grecia, 1 - SUA.

- Alte 46 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 2 sunt asociate cu contact in afara țarii: 1- Romania, 1- SUA.Numarul total de teste efectuate – 3849.

- Alte 1111 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost raportate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 7 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 3 - Italia, 1 - Germania, 1 - Romania, 1 - Franța, 1 - Rusia.

- Alte 1487 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Egipt, Rusia, Olanda, Franța. Au fost efectuate 8524 de teste.

- Alte 1346 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 5 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2 - Bulgaria, 1 - Columbia, 1 - Bulgaria, 1 - Rusia, 1 - Serbia.

- Alte 1 346 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore, dupa procesarea a 6 515 de teste. Astfel, bilanțul imbolnavirilor de COVID in țara noastra a ajuns la 339 114.

- Alte 1777 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 17 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Germania, 3-Ucraina, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Belgia, 1-Bulgaria. 1-Egipt. 1-Grecia, 1-Italia.