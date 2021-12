Radarele sunt la datorie de la prima oră,traficul rutier monitorizat și din elicopter

Radarele sunt la datorie de la prima oră,traficul rutier monitorizat și din elicopter The post Radarele sunt la datorie de la prima oră,traficul rutier monitorizat și din elicopter first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]