Stiri pe aceeasi tema

- 1.766 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 112 in randul lucratorilor medicali, au fost confirmate astazi, 9 decembrie, in Republica Moldova, din 4.315 teste efectuate, inclusiv 3.836 primar. Douazeci si unu de oameni, infectati cu noul coronavirus, s-au stins din viata, a anuntat, la un…

- Potrivit ultimelor date oferite de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, cea mai afectata zona este, in continuare, Chișinau cu 616 cazuri. Regiunea transnistreana se claseaza pe locul al doilea, cu 297 cazuri. In Ialoveni s-au inregistrat 63 de cazuri.

- Alte 1059 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sunt de import (Federația Rusa-2, Ucraina-1, Maroc-1, Bulgaria-1).

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova 4724 de noi cazuri de COVID au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 31.828 de teste prelucrate. Alte 104 decese au fost raportate, un record de la inceputul pandemiei, in timp ce 824 de pacienți sunt…

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova 4274 de noi cazuri de COVID au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 31.828 de teste prelucrate. Alte 104 decese au fost raportate, un record de la inceputul pandemiei, in timp ce 824 de pacienți sunt…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre inregistarea altor 15 decese provocate de Covid-19. Ptintre victime se afla și medicul traumatolog, Vasile Hirbu, de 70 ani, care activa in cadrul Spitalului Raional Donduseni.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre inregistrarea altor decese provocate de Covid-19. Astazi au fost inregistrate alte 8 decese. Bilanțul ajunge la 1344 de victime.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre inregistrarea altor decese 15 decese provocate de Covid-19. printre victime sunt și doua lucratoare medicale. Este vorba despre asistenta medicului de familie, Liubovi Lupașco, in varsta de 59 ani, din raionul Ștefan-Voda și moașa…