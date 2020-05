Stiri pe aceeasi tema

- Zece noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in Harghita, in ultimele 24 de ore, numarul total al imbolnavirilor ajungand in judet la 100, a informat Institutia Prefectului potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in spital se afla internati 78 de pacienti diagnosticati…

- In China au fost raportate 20 de noi cazuri asimptomatice si doua noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus pentru ziua de 5 mai. Datele au fost furnizate miercuri de autoritatea nationala de sanatate. Pentru ziua de luni, comparativ, au fost raportate un singur nou caz de contaminare si 15 noi…

- Pana duminica la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate...

- Peste 600.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate pana acum in lume, potrivit statisticilor colectate de Universitatea Johns Hopkins. Numarul deceselor a depașit 27.000, anunța digi24.ro.Pe de alta parte 131.

Singapore a raportat duminica 23 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, majoritatea importate, in timp ce bilantul total a ajuns la 455, transmite Reuters, citand un comunicat al Ministerului Sanatatii.

- Au fost inregistrate 33 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, de la ultima raportare, 26 fiind in Capitala. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 222, iar 4 pacienti sunt la Terapie Intensiva.

- Doua prime cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost diagnosticate in Venezuela, la un barbat si o femeie intorsi din calatorii in Europa, a informat vineri vicepresedinta Delcy Rodriguez, care a anuntat, de asemenea, inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Italia a inregistrat 36 de noi deecese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP.