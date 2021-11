Alte 16 firme, amendate pentru reduceri incorecte Inca 16 operatori economici, care administreaza site-uri și magazine cu vanzare directa și care au anunțat reduceri speciale in acesta perioada, printre care Altex, Flanco și Jysk, au fost amendați in urma verificarilor facute de Comandamentul Special Black Friday. Potrivit ANPC, Comandamentul Special Black Friday a verificat 18 operatori economici, pentru a se asigura ca […] The post Alte 16 firme, amendate pentru reduceri incorecte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a anunțat, marți, ca a verificat alte 28 de site-uri și magazine cu vanzare directa, care au organizat campanii de Black Friday, și a aplicat 22 de amenzi contravenționale in valoare de 359.000 de lei. Potrivit ANPC, la 22 de operatori economici s-au constatat abateri și au fost sancționați. Printre…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a amendat platforma emag.ro pentru nereguli constatate de promoțiile de Black Friday. Comandamentul Special Black Friday – structura creata in premiera, in acest an de ANPC, a controlat platforma operatorului economic Dante Internațional SA (www.emag.ro),…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, ca, in prima zi de activitate, Comandamentul Special Black Friday a amendat cu 275.000 de lei unsprezece operatori economici, printre care marile magazine de electronice Altex și Flanco. Conform ANPC, in prima zi de activitate,…

- 11 site-uri au fost amendate de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) in prima zi de activitate a Comandamentului Special Black Friday pentru promovarea unor reduceri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primul lot din licitația pentru testele de saliva, care vor fi folosite in școli, a fost caștigat de trei firme. Cele mai multe teste, 5 milioane, le va furniza o firma de moda, Viggo Fashion, care a mai caștigat contracte cu statul in perioada pandemiei. Celelalte doua firme caștigatoare sunt o firma…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a demarat 100 de actiuni de control la operatori economici, pentru a verifica modul de conformare in ceea ce priveste conectarea tuturor aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. Potrivit ANAF, au fost demarate 100 de actiuni de control…

- Incendiul major, soldat cu pierderi de vieți omenești, care a avut loc la un spital din Constanța a mobilizat pompierii din țara care au pornit din spital in spital pentru verificari. Iar in urma acestora a fost descoperit un adevarat dezastru. La Caraș Severin, reprezentanții ISU au descoperit o serie…

- Black Friday e una dintre cele mai așteptate zile ale anului. Atunci, pasionații de cumparaturi au șansa sa intre in posesia obiectelor mult dorite, inclusiv televizoare, laptopuri, și alte electrocasnice. Reduceri sunt și la articole de ingrijire sau vestimentare. Iata cand incepe Black Friday la cele…