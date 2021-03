Alte 1.585 de persoane vaccinate anti-COVID-19 la Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele 1.619 persoane vaccinate, 704 au primit prima doza de vaccin Pfizer, 239 au primit prima doza de vaccin AstraZeneca, iar 240 au fost vaccinate cu prima doza din vaccinul Moderna. Cu doza de rapel au fost vaccinate 436 de persoane, toate cu Pfizer.

- Am facut cerere, in temeiul Legii nr. 544/2001, catre INSP sa ne comunice unele informații si am primit raspunsul atașat. Conform INSP, pana la data de 15 martie 2021: a) persoane vaccinate care au fost confirmate ulterior cu COVID: 8.157, din care: – vaccinate cu v. Pfizer: 6.376 persoane; – vaccinate…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-Covid 38.695 de persoane, miercuri Romania trecand pragul de 1 milion de persoane vaccinate. De la debutul campaniei in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinați 1.022.066 de oameni. Potrivit datelor transmise miercuri de Comitetul de coordonare a vaccinarii,…

- Numarul de persoane vaccinate anti-COVID pe teritoriul Romaniei va depasi miercuri un milion, transmite Agerpres. Pana la data de 2 martie, la ora 18.00, au fost vaccinate in total 983.997 de persoane, astfel ca astazi va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000, a informat coordonatorul campaniei…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Astfel, au fost vaccinate cu prima doza 17.707 de persoane, iar cu a doua 1.418. 7.841…

- Peste 28.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 193 reacții adverse, a informat miercuri Comitetul Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV, din cele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore 39.820 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19. Dintre cele 39.820 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 18.824 au primit prima doza de vaccin (7.538 – Pfizer,…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-Covid (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 45.977 de doze de vaccin, dintre care 28.055 – Pfizer, 7.827 – Moderna si 10.095 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National…