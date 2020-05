Stiri pe aceeasi tema

- Inca sapte de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 608, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 54 si 92 de ani. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

- Inca 15 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Înca 15 persoane infectate cu noul coronavirus au murit în România, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungând la 346, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica.…

- UPDATE – Inca 15 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 346, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci femei si zece barbati cu varste cuprinse intre 42 si 79 de ani. (Agerpres) Inca 246 de persoane…

- UPDATE, ora 16:45 – Inca cinci persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 215, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci barbati cu varste cuprinse intre 53 si 89 de ani. (Agerpres) UPDATE, ora 14:57 – Inca…

- Alte doua persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati ajungand la 207, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre doi barbati – unul de 63 de ani din judetul Alba si celalalt de 67 de ani din judetul Hunedoara. UPDATE…

- UPDATE, ora 19:10 – Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca 11 pacienti cu COVID-19 au murit. Inca 11 persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 133, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre 3 femei, cu varste…

- UPDATE – Inca sase persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati ajungand in prezent la 78, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. (Agerpres) UPDATE – Inca trei persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul total al celor…

- UPDATE 14:50 – Inca doua persoane infectate cu noul coronavirus au murit, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica, pana in prezent, in Romania, fiind inregistrate 46 de decese. Este vorba despre doi barbati – unul de 57 si un altul de 70 de ani, ambii din judetul Timis. Barbatului de 57 de…