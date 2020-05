Stiri pe aceeasi tema

- Alte 14 persoane cu coronavirus au murit in Romania, arata cel mai recent bilanț al Grupului de Comunicare Strategica. Bilanțul a ajuns la 841 de decese. Deces 828 - Barbat, 63 ani, județ Galați. Data...

- Inca șase romani infectați cu coronavirus au murit, toți cei anunțați in cel mai recent comunicat al Grupului de Comunicare Strategica fiind din Suceava. In prezent, in Romania sunt 711 decese atribuite pandemiei. Deces 706 – Barbat, 84 ani, județ Suceava. Data internare: 11.04.2020-Spital Județean…

- Inca sapte de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 608, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 54 si 92 de ani. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca noua persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Numarul total al deceselor se ridica la 460 in Romania. Deces 452 – Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați.…

- Numarul pacienților infectați cu COVID 19 care au decedat, in Romania, a ajuns la 451 cazuri, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a raportat, in aceasta seara, alte șase noi cazuri. Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase…

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 357, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica, citat de Agerpres.Este vorba despre trei barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 50 si 82 de ani.* Deces nr.

- Alte sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 182, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica, transmite agerpres.ro.

- Inca doua persoane infectate cu noul tip de coronavirus au murit, numarul total de persoane decedate ridicandu-se la 148, a informat duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba despre un barbat de 82 de ani din judetul Galati si o femeie de 70 de ani din judetul Giurgiu. Barbatul de 82…