Alte 11 decese COVID de Paște Alte 11 decese au fost inregistrate in ziua de paște: Deces 435 Femeie, 58 ani din județul Ialomița Internata in Spitalul Județean de Urgența Slobozia in data de 10.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 15.04.2020, fragment necroptice. Decedata pe data de 10.04.2020. Deces 436 Barbat, 56 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Județean de Urgența Arad, secția Boli Infecțioase in data de 17.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 18.04.2020. Decedat pe data de 18.04.2020. Comorbiditați: Hemiplagie, tumora maligna bronhopulmonara. Deces 437 Femeie, 64 ani din județul Sibiu. Internata in Spitalul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

