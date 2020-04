Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunța ca, norul de fum provocat de incendiul din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, Ucraina, nu se indreapta spre Romania. Meteorologii au calculat direcția vantului pe baza datelor pentru perioada 14-16 aprilie, determinand ca norul de fum…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, potrivit datelor sale, norul de fum provocat de incendiul din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, Ucraina, nu se indreapta spre Romania.

- Yaroslav Yemelianenko este operator turistic in Cernobil. El a postat pe Facebook mai multe poze si un video in care se vede cum flacarile și norul de fum se afla in apropiere de arca ce acopera reactorul 4, locul celui mai grav dezastru nuclear din istorie. Yemelianenko scrie, in postarea…

- Hectare intregi de padure din apropierea localitatii Cernobil, din Ucraina, ard de cateva zile. Fumul degajat este toxic pentru ca padurea pastreaza si acum urme de cenusa din 1986, de la accidentul nuclear. Autoritatile din Ucraina continua lupta cu incendiile de padure de la Cernobil. Acestea au retinut…

- Incendiile care se manifesta de mai bine de o saptamana in Ucraina sunt la mai putin de un kilometru de fosta centrala nucleara de la Cernobil, dar serviciile de urgenta spun ca situatia este sub control. NASA a declarat ca fumul de la incendii a ajuns deja in Belarus.

- Pandemia globala de COVID-19 a afectat la nivel mondial o sumedenie de industrii și continua sa aduca pierderi de miliarde de euro companiilor din intreaga lume. Industria auto nu este o excepție, acolo unde potrivit estimarilor vanzarile de autoturisme noi vor scadea cu 80% la nivel european in luna…

- Pompierii ucrainieni se lupta de șase zile cu incendiul din padurea de langa centrala nucelara de la Cernobil. Principala temere este ca incendiul ar putea lasa cenusa radioactiva la sol, scrie Agerpres.Pompierii ucraineni au inceput joi a sasea zi de lupta impotriva incendiilor de padure in asa-numita…