- Guvernul Republicii Democratice Congo a declarat luni un nou focar de Ebola la Mbandaka, (nord-vestul tari), in timp ce o epidemie de aceasta boala face in continuare ravagii in nord-estul tarii.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni ca indemnul national adresat populatiei de a nu merge la serviciu si de a ramane in schimb in casa nu se va mai aplica de marti, semnaland o relaxare a restrictiilor progresiva si regiune cu regiune, in ciuda faptului ca numarul de cazuri de noul tip…

- Focar de COVID-19 intr-un azil de batrani din județul Cluj. Doi angajați au fost testați pozitiv, informeaza site-ul de știri monitorulcj.ro.Este vorba despre o asistenta și o infirmiera care lucreaza intr-un azil de batrani din Santioana, comuna Țaga. „Sunt doi angajați depistați pozitiv la ieșirea…

- "Știința studiilor clinice e foarte complicata, dureaza de la 2 pana la 6 ani (uneori și mai mult) sa o ințelegi. Din pacate, nu e ca la fotbal. E firesc ca fiecare vrem, cat se poate de sincer, ca un tratament pentru COVID-19 sa apara cat mai repede. E firesc sa speram, iar in aceste vremuri nevoia…

- Cristiano Ronaldo, 35 de ani, a fugit de infernul piemontez, dar nici in Portugalia nu e foarte protejat de noul coronavirus. Cateva zeci de cazuri de infecție au fost descoperite in Camara do Lobos, la vest de capitala Funchal a Insulei Madeira. Atacantul lui Juventus locuiește cu soția și cei patru…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, sustine ca medicamentul care trateaza coronavirusul ar putea aparea pana in toamna. REMDESIVIR ar fi primul produs autorizat care actioneaza asupra virusului, practic impiedica replicarea virala. Acesta a mai spus ca 4.000…

- Pacienții infectați cu coronavirus care au fost tratați cu medicamentul experimental Remdesivir s-au recuperat mai repde decat cei care au primit alte forme de tratament. Mulți dintre ei au ramas acasa pe perioada cat au fost tratați, se arata intr-un document video despre procesul de vindecare, potrivit…