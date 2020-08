Stiri pe aceeasi tema

- ONU emite avertismente despre declansarea crizei umanitare din Liban, dupa explozia devastatoare de marti din Beirut. Libanul suferea deja de o criza economica importanta inainte de explozie. Analistii au conturat scenarii pe toate planurile in urma analizei impactului generat de explozie.

- Explozia produsa in portul din Beirut ar fi izbucnit din cauza nitratului de amoniu. Declaratia a fost facuta de premierul libanez Hassan Diab, iar reprezentantii Ambasadei Statelor Unite din Beirut au anuntat ca exista informatii ca explozia a eliberat u gaz extrem de toxic in aer. Cu toate acestea,…

- Imagini cu deflagrația au aparut pe rețelele de socializare. Pagubele provocate au fost semnificative. Incidentul a avut loc cu cateva zile inainte de verdictul unui tribunal ONU. Mai multe victime intr-o explozie de proporții Capitala libaneza, Beirut a fost zguduita de doua explozii puternice. Pe…

- 21:20 Ministrul de Interne a declarat ca in depozit era stocat azotat de amoniu, scrie presa locala, preluata de Al Jazeera. 21:02 Materialele explozive in discutie au fost confiscate in urma cu mai multi ani si erau stocate intr-un depozit din port, potrivit directorului general al Sigurantei interne…

- O explozie puternica a zguduit marti in capitala libaneza Beirut provocand ranirea a zeci de persoane, potrivit unor surse de securitate si oficiale, citate de AFP, dpa si Reuters.Puternica deflagratie, care a avut loc in zona portului si a carei origine inca nu este cunoscuta cu certitudine, a fost…

- O explozie extrem de puternica a avut loc, marți dupa-amiaza in orașul libanez Beirut. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, sute de persoane au fost ranite. Unele surse vorbesc deja despre zeci de morți.

