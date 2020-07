Stiri pe aceeasi tema

- Romania a atins, sambata, un nou record de infectari cu coronavirus: 698 au fost raportate in ultimele 24 de ore, la 14.610 teste efectuate. Alți 24 de oameni au murit. EXCLUSIV Cate teste a facut fiecare județ de la inceputul crizei COVID-19. Patru județe nu testeaza nici acum deloc / Mai mult de o…

- Autoritatile austriece au luat decizia de a se impune restrictii cetatenilor romani si ai altor state, la intrarea pe teritoriul Republicii Austria. In acest context, Ministerul Afacerilor Externe din Romania in regim de urgența, a intreprins demersuri la nivel de ministru al afacerilor externe pe…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru e de parere ca Romania se va confrunta cu o crestere progresiva, nu exponentiala, a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, in contextul in care in ultimele 24 de ore un numar record de romani, 555, s-au imbolnavit de Covid-19. Seful MS spune insa ca „depinde doar…

- Autoritațile din Romania au anunțat, marți, 8 iulie, cel mai mare bilanț de infectari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, respectiv 555 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Precedentul record s-a inregistrat in data de 11 aprilie, cand autoritațile au anunțat 523 de noi infectari. Al treilea…

- Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, susține ca orașul este „liber de Covid-19” , scrie Mediafax. Cionca, susține ca in ultima luna nu au fost niciodata mai mult de trei-patru pacienți internați cu noul COVID.„Putem spune ca Aradul este oraș liber de COVID. Nu vreau sa fac afirmații…

- Numarul cazurilor de COVID-19 au ajuns la un nou record in Ucraina, iar autoritațile vor fi nevoite sa deschida mai multe spitale pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Ucraina, țara vecina cu Romania, a inregistrat in ultima perioada un numar record de cazuri zilnice de infectari cu noul #coronavirus.…

- Ordonanta Militara nr. 10 schimba tot! Vezi care vor fi noile interdictii si restrictii pentru romani Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Romania are deja in vigoare Ordonanța Militara nr. 9, iar autoritațile…

- Autoritațile iau in calcul sa emita Ordonanța Militara nr. 10, menita sa aplatizeze curba și sa se evite pe cat posibil apariția celui de-al doilea varf de infectari cu coronavirus din Romania, scrie Cancan. Cele doua mari scenarii pe care epidemiologii le iau in calcul dupa Pasti. Ce se asteapta…