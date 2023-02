O replica de 4,4 a cutremurului cu magnitudinea de 5,7 s-a produs vineri, la ora 11:11, in regiunea Oltenia, județul Gorj, la o adancime de 15 kilometri. Institutul pentru Fizica Pamantului a calificat Cutremurul drept „mediu”. Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de […] The post Alta replica cu magnitudinea de 4,4, la o adancime de 15 kilometri, in Oltenia. Zeci de angajati din institutiile publice au iesit rapid in strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .