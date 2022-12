Stiri pe aceeasi tema

- Un alt politician rus care a criticat razboiul din Ucraina și-a gasit sfarșitul in timp ce era in vacanța de Craciun. Este vorba de Pavel Antov, deputat și producator important in industria carnii și de carnați, a murit dupa ce ar fi cazut de la o fereastra a hotelului de lux din India unde era cazat…

- Marcel Ciolacu i-a trimis o scrisoare oficiala cancelarului austriac Karl Nehammer in care il invita in Romania pentru a vedea singur de ce Romania merita sa faca parte din spațiul Schengen. „Este ceea ce i-am transmis cancelarului austriac, Karl Nehammer , printr-o scrisoare oficiala și prin intermediul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca i-a transmis vineri o scrisoare oficiala cancelarului austriac, Karl Nehammer, in care a subliniat ca Romania si romanii merita sa faca parte din spatiul Schengen si l-a invitat pe acesta in tara noastra. „Romania si romanii merita sa faca parte din Schengen!…

- Scriitorul Volodimir Vakulenko a murit in regiunea Harkov din estul Ucrainei, in perioada in care zona se afla sub ocupație rusa. Trupul lui a fost inhumat in orașul Izium, acolo unde a fost gasita o groapa comuna cu 400 de cadavre, dupa retragerea forțelor Moscovei, relateaza publicația independenta…

- Un comandant rus implicat in razboiul din Ucraina a fost gasit impuscat mortal in biroul sau. Colonelul Vadim Boiko, in varsta de 44 de ani, care a fost implicat in campania de mobilizare a rezervistilor, ar fi suferit „rani multiple cauzate de glont”, scrie news.ro . Oficialul rus, tata a doi copii,…

- Eliberarea orașului Herson de catre Ucraina vine cu șase saptamani mai devreme. Estimarile serviciilor de informații occidentale din septembrie aratau ca va dura pana la Craciun pana cand rușii vor fi forțați sa paraseasca singura capitala de provincie pe care au ocupat-o. Generalii ruși au mare nevoie…

- Marea Britanie este "prea adanc implicata" in razboiul din Ucraina, a avertizat ambasadorul Rusiei, insistand in același timp ca Putin nu va folosi arme nucleare, scrie Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un ofițer FSB și un membru al PMC Wagner au cerut azil politic in Franța și depun marturie pentru a investiga crimele de razboi rusești, inclusiv in Ucraina, iar presa pregatește un reportaj despre marturia unuia dintre ei, anunța The Insider , care il citeaza pe șeful proiectului Gulagu.net și activistul…