- Inca o persoana influenta din Rusia s-ar fi sinucis. Directorul unei companii subsidiare a Cailor Ferate din Rusia, Pavel Pcelinikov, s-ar fi impuscat mortal la balconul apartamentului sau din Moscova. Despre asta scrie presa rusa care mentioneaza ca barbatul avea 52 de ani.

- Un fost aliat al lui Vladimir Putin, devenit in ultima vreme un critic al razboiului din Ucraina, a fost gasit mort in circumstanțe suspecte, potrivit dailymail.com. Pavel Pchelnikov, director al unei filiale a Cailor Ferate Ruse a fost gasit impușcat pe balconul apartamentului sau din Moscova, aceasta…

- Pavel Pchelnikov, manager de PR al Cailor Ferate Ruse, a fost gasit, miercuri dimineața, impușcat in casa sa din cartierul Kolomenskaya Embankment. Pchelnikov spunea despre el ca este „cel mai experimentat manager de relații publice din compania Cailor Ferate Ruse”. In urma cu o luna, el a plecat in…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Fostul șef al Institutului de Aviație din Moscova, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a murit dupa ce a cazut „mai multe etaje pe scari”, in ziua in care șeful statului anunța mobilizarea parțiala, a anunțat institutul, citat de Newsweek. Omul de știința Anatoli Gherașcenko, in varsta…

- Vladimir Putin ar fi plecat din Moscova. S-ar fi dus la reședința sa de la Soci, pe malul Marii Negre, in timp ce apropiații sai și propagandiștii de la televiziunile ruse susțin sa situația este sub control și ca alții sunt de vina pentru dezastrul din Ucraina. Președintele Rusiei a disparut de cateva…

- Ravil Maganov, vicepreședintele Lukoil, in varsta de 67 de ani, a fost gasit mort dupa ce ar fi sarit de la etajul 6 al Spitalului Clinic Central din Moscova, in care era internat. Agenția de știri Ria Novosti a anunțat ca este vorba despre o sinucidere. Incidentul face parte dintr-un lung șir de astfel…

- Rusia va lansa o liga de fotbal pentru teritoriile „prietenoase” ocupate de Moscova și teritoriile separatiste din Ucraina și Georgia, a anunțat un oficial sportiv, citat de The Moscow Times. Liga va fi formata din cluburi din Crimeea anexata, din autoproclamatele Republici Populare Donețk și Luhask…