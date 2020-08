Altă imagine a DEZASTRULUI: În Groenlanda, calota glaciară se topeşte iremediabil In Groenlanda, topirea calotei glaciare este iremediabila, potrivit oamenilor de stiinta care sustin ca va continua sa se micsoreze ''chiar daca incalzirea climatica s-ar opri astazi'', intrucat caderile de zapada nu compenseaza pierderile de gheata, informeaza AFP luni, anunța AGERPRES. ''Ghetarii din Groenlanda au ajuns intr-o oarecare masura la un punct fara intoarcere, cand caderile de zapada care regenereaza calota glaciara in fiecare an nu mai pot contrabalansa gheata care se scurge din ghetari in ocean'', a explicat intr-un comunicat Universitatea din Ohio, unde activeaza autorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

