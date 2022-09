Altă cameră, același stil: iată de ce mobila de dormitor trebuie `asortată` cu cea din living! Exista un concept propus de artiștii in design interior care se refera la unitatea stilului abordat intr-o locuința. In acest sens, este recomandat ca incaperile sa urmeze aceeași linie estetica, pentru a alcatui un intreg armonios și placut vizual. Trecerea dintr-o parte in alta a casei se va face astfel fara a intampina discrepanțe in cromatica aleasa sau modul de amenajare. Tendințele acestui an incurajeaza asortarea setului de mobila de dormitor cu cel din living pentru a spune impreuna o poveste incantatoare. Iata de ce ar trebui sa incerci acest pont oferit de experți! Fii la curent… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

