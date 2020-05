Stiri pe aceeasi tema

- Ariel Schrenck Martinez este un sportiv paralimpic in varsta de 19 ani, carea a trecut printr-o experiența care il putea costa viața. Tanarul se antrena in Marea Mediterana, in largul coastei Sant Feliu de Guixoll, Costa Brava, din Catalunia (Spania). In timp ce inota, mama sa, care ii supraveghea ședința…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a incheiat investigația in cazul Ekaterinei Handziuk, activista care a murit dupa ce a fost atacata cu acid sulfuric, in 2018. Deși cei care i-au provocat fizic ranile fusesera deja condamnați, SBU spune ca atacul ar fi fost comandat, noteaza UNIAN, de doi inalți…

- Activistii de mediu au avertizat, luni, ca norul de fum prezinta risc radioactiv. In acest context, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis marti estimari meteorologice privind deplasarea acestui nor de fum din zona Cernobil, Ucraina. ”Avand in vedere simularile modelelor numerice…

- Malta a facut apel marti la Uniunea Europeana sa lanseze fara intarziere o misiune umanitara in Libia, pentru a evita un dezastru umanitar in aceasta tara afectata atat de razboi civil, cat si de noul coronavirus, precum si noi naufragii de migranti in Marea Mediterana, relateaza AFP. Ministrul maltez…

- De mai bine de 30 de ani, italianul Mauro Morandi este singurul locuitor al insulei Budelli, din Marea Mediterana. In ultimele saptamani, casa sa de pe insula a devenit brusc un loc perfect izolat, de unde barbatul in varsta de 81 de ani urmareste, departe de lume, stirile despre pandemia provocata…

- Sambata, 21 martie, de la ora 22:45, la Antena 1, intr-un nou episod al serialului de comedie Mangalița, primarul Stelian Manole (Teodor Corban) organizeaza Miss Ciorchine, „un concurs serios, cinstit și muncit”, in urma caruia se va decide “faptura aleasa sa zdrobeasca cu piciorușele superbe ciorchinele…

- Rusia si-a consolidat grupul naval care stationeaza in Marea Mediterana, in apropiere de coastele Turciei, in contextul in care presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se intalneasca joi la Moscova intr-o incercare de dezamorsare a tensiunilor dintre cele…

- Agent Green cere Guvernului Romaniei sa opreasca imediat defrisarile pentru constructia liniei electrice 400 kV (LEA) si sa ofere rute alternative in afara celor 14 arii naturale protejate. Organizatia a lansat si o petitie adresata premierului.