Alt șofer prins cu o viteză uriașă în localitate Inca un conducator auto a intrecut masura pe șosele in acest weekend. In cazul unui barbat din localitatea Dorobanți, județul Arad, excesul de viteza din aceasta dupa-masa inseamna ca in urmatoarele patru luni va fi doar pieton. Barbatul de 33 de ani, din Dorobanți, a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 2.900 de […] Articolul Alt șofer prins cu o viteza uriașa in localitate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer in varsta de 27 ani a fost surprins conducand cu o viteza de 187 km/h pe un drum județean din județul Arad.Polițiștii Serviciului Rutier au prins, sambata dupa-amiaza, un autoturism care se deplasa cu viteza de 187 km/h, fiind depașita viteza maxima admisa cu 87 km/h), pe DJ 792/C, intre…

- Un sofer a fost depistat cu aparatul radar in timp ce conducea masina, pe un drum judetean cu viteza de 187 km/ora, pe un drum judetean, intre Arad si localitatea Curtici. Barbatul a fost amendat si ia fost suspendat permisul auto pentru 150 de zile.„Politistii Serviciului Rutier au depistat in trafic,…

- Un sofer beat și drogat a fost prins de politistii din judetul Ilfov in timp ce conducea cu viteza de 110 kilometri pe ora, intr-o zona in care limita legala de viteza este de 70 de kilometri pe ora.Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au oprit duminica in trafic, pe DN1 - Saftica, un șofer care conducea…

- Un sofer a fost prins de politisti circuland cu 152 km/h intr-un cartier de blocuri din municipiul Arad, viteza fiind de trei ori mai mare decat cea permisa in acea zona, au informat miercuri reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, potrivit Agerpres."Politistii Biroului Rutier…

- Șofer baut, prins ca circula cu autoturismul cu o viteza de 117 km prin localitatea Perșinari, la data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe raza localitații Perșinari, un autoturism, condus de un barbat de 21 de ani, in timp ce se deplasa cu viteza de 117 km/h. …

- Viteza mare inregistrata de aparatul radar, sambata, in Arad. Polițiștii de la rutiera au depistat un șofer care circula pe un drum din municipiu cu 141 de kilometri la ora. El a ramas pieton pentru patru luni și are de achitat o amenda de 2.900 de lei.

- Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, sambata seara, un autoturism care se deplasa pe strada Eugen Popa, din Arad, cu o viteza mult peste limita legala. „Aparatul radar a inregistrat o viteza de 141 km/h, depașind cu 91 de km/h viteza maxim admisa. La volanul autoturismului a fost identificat…

- Șofer baut, prins ca circula cu atoturismul cu o viteza de 117 km prin localitatea Perșinari, la data de 21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe raza localitații Perșinari, un autoturism, condus de un barbat de 21 de ani, in timp ce se deplasa cu viteza de 117 km/h. …