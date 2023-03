Alt obiectiv în domeniul educațional, finalizat, cu bani europeni, de CJ Cluj Consiliul Județean Cluj a finalizat și recepționat lucrarile de construcții și instalații aferente proiectului cu finanțare europeana “Creșterea eficienței energetice in cladirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluziva/Integrata”, unitate de invațamant aflata in subordinea forului administrativ județean. In baza acestei investiții, la nivelul cladirii situate in municipiul Cluj-Napoca, pe strada București, la numarul 32, au fost executate, in principal, lucrari de izolare termica a pereților exteriori, de inlocuire a acoperișului și tamplariei,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

- Un alt obiectiv in domeniul educațional a fost realizat, cu bani europeni, de Consiliul Județean Cluj. Este vorba despre lucrari la Școala Gimnaziala Speciala – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluziva.

