ALT NECAZ ÎN ROMÂNIA: Zonele în care seceta poate provoca un adevărat dezastru Pamantul este uscat si sute de mii de hectare, in principal cu grau, sunt in mare parte compromise. Din cauza lipsei de apa din sol, in pericol sunt si celelalte culturi, pentru ca semintele nu incoltesc. In timp ce agricultorii cer guvernului cresterea subventiilor pentru irigatii, cei responsabili anunta, ca au banii pentru modenizarea infrastructurii de irigare. Cu peste 8 milioane de hectare de teren arabil, Romania ar putea hrani 80 de milioane de oameni daca am lucra eficient pamantul. In toata tara putem iriga insa doar 1,4 milioane de hectare, iar in rest fermierii stau la mila cerului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a acuzat joi, in ședința de Guvern, un „dezmaț” al exporturilor de cereale și i-a cerut ministrului Agriculturii, Adrian Oros, sa-i prezinte un set de masuri, el spunand ca este gata sa ia decizia interzicerii exporturilor sau chiar a rechiziționarii. Ministrul i-a raspuns…

- Noul coronavirus face ravagii in randul cadrelor medicale din Romania. Conform datelor anunțate de Grupul de Comunicare Strategica, numarul acestora se ridica la 357, iar 200 dintre ele sunt doar la Suceava.

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an.

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Comisia Europeana a aprobat astazi fonduri de peste 500 de milioane de euro pentru asigurarea accesului la apa curata și asistența medicala in Romania. Fondurile fac parte dintr-un pachet de investiții, aprobat astazi, in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE in 14 proiecte mari de infrastructura…

- Romanii care mint cu privire la zonele din care vin in țara, ascunzand ca au ajuns aici din zone in care exista epidemii de coronavirus, risca inchisoare. Ministerul Afacerilor Interne prezinta modelul declaratiei care trebuie completata la intrarea in Romania, precizand ca furnizarea de date eronate…

- Proiecte, precum cel al PER, zac de ani buni in sertarele Parlamentului Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat marti, mai multe modificari la Codul Silvic, urmand sa fie considerata infractiune orice cantitate de lemn taiat, oricat de mica ar fi si sa fie schimbat modul in care este comercializat…

- La sfarșitul lunii martie, Liviu Varciu va lansa filmul “Zapada, ceai și dragoste”. Deși a terminat filmarile anul trecut, Varciu se pare ca nu a ieșit din pielea personajului sau și continua viața in aceeași nota umoristica, chiar și cand e intrebat de cel mai ambițios proiect al sau de pana acum.Cu…