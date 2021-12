Diaspora intampina tot mai multe greutati, in drumul spre rudele din tara. Oamenii sunt nervosi din cauza ca au asteptat ore intregi pentru a intra in tara. Majoritatea romanilor sunt nemultumiti cand afla ca vor fi obligati sa stea in carantina. Va reamintim ca este aglomeratie la punctele de intrare in tara, avand in vedere […] The post Alt motiv de SCANDAL la Vama Nadlac. Diaspora a aflat ca are nevoie de un nou document, ca sa intre in tara first appeared on Ziarul National .