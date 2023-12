Alt jandarm, prins cu droguri Un jandarm a fost prins in traficul din Cluj cu prafuri ce par a fi droguri, scrie realitatea. net. Substanțele au fost duse la expertizare. Acesta este un nou scandal in Jandarmerie dupa o femeie jandarm a fost prinsa cu cocaina in București. Ea s-a intors la munca pentru ca avea o cantitate mica pentru a raspunde penal, conform unor surse. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

