- Intr-o noua situație tensionata, un alt zbor operat de compania aeriana Wizz Air a fost anulat, creand frustrari in randul calatorilor, in special ca s-a intamplat chiar in ziua in care Romania a reclamat compania la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației. Sambata, Romania a luat decizia…

- Un alt zbor operat de compania Wizz Air a fost anulat, chiar in ziua in care compania aeriana a fost reclamata de Romania la Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.Wizz Air a fost reclamata sambata de Romania, prin Ministerul Transporturilor, la Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta…

- Ministrul Economiei s-a intalnit cu comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders pentru a rezolva problema zborurilor anulate de compania Wizz Air, insa statul roman nu poate face nimic impotriva operatorului, deoarece nu exista un punct de lucru in Romania.Conform datelor adunate de Ministerul…

- Compania aeriana Wizz Air va reduce numarul de zboruri din Romania și din alte țari in luna august, anunța reprezentanții instituției. Potrivit acestora, masura vizeaza in special destinațiile unde compania are mai multe zboruri și este necesara pentru optimizarea pieței avia. De cealalta parte, directorul…

- Ryanair mizeaza pe o crestere in Europa Centrala si de Est si vrea o pozitie dominanta in Romania. Compania aeriana low-cost Ryanair se asteapta ca numarul de pasageri din Europa Centrala si de Est sa creasca cu cel putin 50% in urmatorul deceniu, intentionand sa domine o piata mai putin dezvoltata…

- Compania aeriana low cost Wizz Air a decis anularea a 12 curse dinspre și spre Romania. Acestea vor fi anulate in sezonul de iarna, iar... The post Wizz Air anunleaza 12 curse dinspre Romania appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, nu va mai opera in sezonul de iarna zboruri spre și dinspre 12 rute. Patru aeroporturi romanești sunt pe lista zborurilor ajustate, printre care și Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca.