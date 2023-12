Lucian Boceanu, liderul unui clan interlop din Campulung, condamnat la 12 ani de inchisoare pentru trafic de persoane si spalare de bani, a reușit sa fuga din țara inainte de decizia definitiva data de magistrați pe 29 noiembrie. Boceanu era sub control judiciar și avea și interdicție de a parasi țara. Lucian Boceanu, liderul unui […] The post Alt condamnat a fugit din țara pe sub nasul polițiștilor. Liderul unui clan interlop, condamnat la 12 ani, avea interdicție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .