Un obiect zburator la mare altitudine a fost doborat desupra statului american Alaska, au transmis reprezentanții Casei Albe. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a confirmat informația. Doborarea acestuia vine la cateva zile dupa scandalul balonului chinezesc, cu acuzații de spionaj impotriva puterii de la Beijing. Era un pericol pentru aeronavele civile Nu a […]