Stiri pe aceeasi tema

- El Confidencial a publicat o înregistrare din 2006 cu președintele galacticilor, Florentino Perez, în care acesta susținea ca Iker Casillas și Raul Gonzalez sunt cele mai mari eșecuri pe care le-a avut Real Madrid. Deși au jucat 16 ani fiecare la Real Madrid, Floretino Perez are…

- Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a fost inregistrat insultandu-i pe Iker Casillas și Raul Gonzalez, doi dintre cei mai mari fotbaliști blancos Raul Gonzalez și Iker Casillas sunt doua simboluri ale Madridului. Fotbaliștii cu cele mai multe meciuri in istoria lui Real Madrid, ambii jucand…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) mai are un an de contract cu Juventus. Directorul sportiv al torinezilor nu prevede o desparțire de portughez in aceasta vara. Ronaldo a venit la Juventus in 2018. Italienii au platit 100 de milioane de euro in schimbul lui CR7 celor de la Real Madrid. Principalul obiectiv…

- Razboiul dintre UEFA și organizatorii Super Ligii (proiect eșuat la doar câteva zeci de ore dupa inițiere) este departe de a fi luat sfârșit. Marile cluburi europene vor cu orice preț sa-și stabileasca viitorul independent de forul european, iar duelul va fi tranșat în justiție. Florentino…

- Proiectul Super Ligii europene de fotbal este in "stand-by', a anuntat presedintele clubului Real Madrid si al competitiei, Florentino Perez, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un interviu acordat postului spaniol de radio Cadena Ser, citat de AFP. "Proiectul este in stand-by. Societatea exista…

- "Va reveni Cristiano? Nu. El are un contract cu Juventus, nu are rost sa revina. Il iubesc mult, ne-a oferit mult", a declarat Perez la emisiunea spaniola Chiringuito. Ronaldo a plecat de la Real Madrid la Juventus in 2018. Cititi si: Cristiano Ronaldo: Dau si voi da totul pentru tara mea. Dar exista…

- Lucrurile se mișca rapid în fotbalul momentului: întâi a fost anunțul oficial al apariției Super Ligii, iar acum la doar câteva zeci de ore distanța a aparut și informația care ne spune când va debuta competiția care va face uitata celebra Champions League."Totul…

- Florentino Perez (74 de ani), președintele lui Real Madrid, spune ca nu il va readuce pe Cristiano Ronaldo (36) la clubul „blanco”. In ultimul timp, in special dupa eliminarea lui Juventus din Liga Campionilor, posibilitatea ca Ronaldo sa se intoarca la Real Madrid a inceput sa fie intens vehiculata.…