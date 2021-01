Alstom semnează un memorandum de înţelegere pentru proiectarea şi construirea primului sistem de metrou din Belgrad ”Alstom a semnat astazi un memorandum de intelegere (memorandum of understanding) cu Guvernul Serbiei, pentru construirea fazei 1 a primei linii a viitoarei retele de metrou a capitalei Belgrad. In acest proiect, compania Alstom va fi responsabila pentru o gama larga de lucrari, inclusiv trenurile de metrou, sistemele digitale de control al trenurilor, panourile de protectie de pe peroane, infrastructura (instalarea caii de rulare si a solutiilor de energoalimentare) si integrarea sistemului de transport”, a anuntat grupul. Constructia noii retele de metrou este estimata sa inceapa la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

