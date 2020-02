Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei trei participanti la licitatia organizata de Autoritatea de Reforma Feroviara (ARF) pentru achizitia a 40 de trenuri electrice au depus deja contestatii, acuzand conditiile dure impuse de autoritate. Castigatoarea initiala a licitatiei e asociereaAstra Vagoane - CRRC Qingdao Sifang ,…

- Traficul feroviar intre Siculeni si Livezi este inchis, din cauza arborilor prabusiti pe calea ferata, doua trenuri in care se afla 95 de pasageri fiind stationate in statia Livezi, a informat Biroul de Presa al Institutiei Prefectului. "Pe calea ferata, linia 501 Siculeni - Livezi, datorita caderilor…

- Alstom va construi, livra si intretine, pana in 2023, unsprezece trenuri electrice cu baterii Coradia Continental pentru traficul regional pe ruta Leipzig-Chemnitz, in numele VMS (Verkehrsverbund Mittelsachsen) si cu sprijinul ZVNL (Zweckverband fur den Nahverkehrsraum Leipzig), cele doua autoritati…

- UE intenționeaza sa adopte reguli mai stricte și sa încurajeze companiile sa faca publice date, ca parte a unei revizuiri a politicii industriale menite sa ofere companiilor europene un avantaj mai clar pe piețele globale, arata un document de strategie consultat de Reuters și citat de Mediafax.Documentul,…

- Presa internaționala a relatat la inceputul lunii decembrie ca Lewis Hamilton s-a intalnit de doua ori pe parcursul acestui an cu John Elkann, președintele Ferrari. Informațiile au venit in contextul in care contractul lui Hamilton cu Mercedes expira la sfarșitul sezonului 2020, astfel ca presa a speculat…

- Administratia americana isi va anunta saptamana aceasta intentia de a retrage aproximativ 4.000 de soldati din Afganistan, a informat presa americana, conform France Presse. Discutiile au fost reluate in urma cu o saptamana in Qatar intre Statele Unite si talibani, dar au fost suspendate joi dupa un…

- Romania a pierdut categoric in fața Spaniei, scor 16-31, in primul meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Presa din Spania a jubilat dupa prestația perfecta din fața „tricolorelor”. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial…

- Nu mai puțin de 9 polițiști, inclusiv criminaliști, s-au prezentat la Urgențe dupa ce s-au contaminat la locul tragediei de la Timișoara, informeaza tion.ro. Oamenii legii prezentau grețuri și varsaturi, iar unora le-au ieșit analize proaste la ficat, in urma expunerii la substanța toxica. Cei noua…