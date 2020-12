Stiri pe aceeasi tema

- Alstom a finalizat sistemul de control digital al traficului si lucrarile de telecomunicatii la linia de cale ferata care leaga Aeroportul International Henri Coanda de centrul Bucurestiului, iar calatorii vor putea ajunge de la Gara de Nord la aeroport in 20 de minute, se arata intr-un comunicat al…

- Veste foarte buna pentru cei care vor sa ajunga cu trenul la Aeroportul Otopeni. Alstom a finalizat sistemul de control digital al traficului si lucrarile de telecomunicatii la linia de cale ferata care leaga Aeroportul International “Henri Coanda” de centrul Bucurestiului, iar calatorii vor putea ajunge…

- Cand va fi data in folosința linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni. Marți s-au facut primele teste Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, considera ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va fi data in folosinta in data de 12 decembrie.…

- "Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla undeva la sfarsitul lunii octombrie, cand vom finaliza cei 8 kilometri de linie dubla. De la Gara de Nord pana la Otopeni sunt 19,5 kilometri. Pe 8 kilometri intre Mogosoaia si Balotesti se modernizeaza…

- Linia de cale ferata dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni va fi data in folosința in data de 12 decembrie 2020, conform declarațiilor ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Ministrul a fost intr-o proba-test pentru a verifica finalizarea celor opt kilometri de cale ferata dubla. „De la Gara…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va putea fi folosita de calatori din data de 12 decembrie 2020."Din 12 decembrie, din acel moment, de la Gara de Nord la Otopeni, sau de la Otopeni la Gara de Nord, vom parcurge cei 19,5 kilometri…

- "Noua cale ferata spre aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 m, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 metri si un viaduct de 1,52 km, care supratraverseaza DN1, pana la noua statie de calatori, de la Terminalul Sosiri Aeroportul International…