Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Nelu Iordache, fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare primita de acesta la instanta de fond in dosarul delapidarii companiei de transport aerian Blue Air, informeaza AGERPRES.

Frații Andrew și Tristan Tate vor fi prezentați la Curtea de Apel București, acolo unde judecatorii vor decide daca vor fi judecați in stare de arest sau vor fi eliberați.

Un recipient cu o substanta "probabil inflamabila" a fost gasit, sambata, in curtea unei locuinte din Sintesti, judetul Ilfov, iar politistii fac verificari in acest caz. Incidentul are loc la o zi dupa ce, in aceeasi localitate, un barbat a gasit o grenada legata de gard, potrivit news.ro.

La propunerea SRI, Curtea de Apel Bucuresti a dispus prin sentinta nr. 2306/12.12.2022 declararea ca persoana indezirabila pentru Romania a cetateanului strain D.A., pentru o perioada de 10 ani.

Un barbat a anunțat vineri seara, la 112, ca in in Targul de Craciun din Calarași a fost amplasata o bomba. Alarma s-a dovedit falsa, transmite Mediafax.

Curtea de Apel București a pus capat zilele trecute, dupa aproape 4 ani de procese, disputei din instanța pe care cele 5 fiice ale Regelui Mihai o aveau cu Garda Forestiera Ploiești și Ministerul Mediului pentru plata compensațiilor pe 2018 pentru materia lemnoasa ce nu se poate recolta din cauza…

Politistii si procurorii au facut, luni, doua perchezitii la imobilele detinute de o persoana care a prezentat pentru angajarea ca auditor public extern la Curtea de Conturi a Romaniei o diploma care nu corespunde realitatii.

Curtea de Apel Bucuresti a dat dreptate Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF) si nu trebuie sa platim subventii pentru transportul public feroviar pentru perioada din afara contractului de servicii publice, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele ARF, Stefan Roseanu.