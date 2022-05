Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a inregistrat in primul trimestru al acestui an pierderi de 132,8 milioane dolari, de 9 ori mai mari fata de perioada similara din 2021, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Romania a produs, in primele trei luni din 2022, o cantitate de titei de 732.700 de tone echivalent petrol (tep), cu 40.400 tep (5,2%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat, in perioada…

- Electrica SA a afisat pierderi de 157,8 milioane de lei dupa primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut cand compania a consemnat un profit de 57,9 milioane de lei, potrivit Raportului consolidat pentru primul trimestru al acestui an transmis vineri Bursei de la Bucuresti.…

- Sphera Franchise Group („Sphera”) a inregistrat in T1 2022 vanzari in restaurante de 278,6 milioane RON, cu 31,8% mai mari fața de T1 2021. In ceea ce privește veniturile totale pe piața romaneasca, acestea au inregistrat o creștere cu 28% in T1 2022 fața de T1 2021 și o creștere cu 4,5% comparativ…

- Parcul Urban de Autobuze și Regia Transport Electric Chișinau au inregistrat pierderi de circa 46 de milioane de lei, transmite Moldpres. Șeful Direcției transport și cai de comunicație a Consiliului Municipal Chișinau, Vitalie Mihalache, a declarat astazi in cadrul ședinței on-line a serviciilor municipale…

- Grupul DIGI, prin operațiunile companiei de telecomunicații RCS & RDS S.A. și a tuturor entitaților sale, care iși desfașoara activitatea in Romania, a virat in primul trimestru al acestui an, peste 263 milioane de lei catre bugetul de stat, reprezentand taxe și impozite.

- Biofarm, unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente din Romania, raporteaza evoluții pozitive pentru rezultatele preliminare ale anului 2021: cifra de afaceri in valoare de 239 milioane lei și un profit net de 60 milioane lei, in creștere cu 11% fața de 2020. In plus, Biofarm a raportat…

- Veniturile s-au ridicat la 7,17 miliarde lei, de la 6,5 miliarde lei in anul 2020. Grupul Electrica este un jucator-cheie pe piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori din sectorul serviciilor energetice. Grupul Electrica ofera…