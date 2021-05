Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, Horia Colibașanu, Marius Gane și Peter Hamor, aflați la 6.800 de metri altitudine pe Dhaulagiri, au fost surpinși de o avalașa in timp ce se alfau in cort. Au fost ingropați in zapada, dar au reușit sa taie cortul cu briceagul pentru a ieși. Toți trei sunt teferi, insa vremea nu le…

