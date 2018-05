Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistul timisorean Horia Colibasanu, care incearca sa deschida o noua ruta de ascensiune pe Everest, se pregateste pentru ascensiunea finala in expeditia sa din Himalaya, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Colibasanu este acum in tabara de baza, situata la 5.400 metri altitudine si asteapta…

- „Cred ca e un efect al globalizarii faptul ca poti gasi cutii de Coca-Cola pe varful muntelui Everest si un calugar budist in Monterey. Am sosit acum doua zile din muntii Himalaya, la amabila dumneavoastra invitatie“, asa si-a inceput discursul calugarul tibetan Matthieu Ricard la un eveniment TED din…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press.Citește și: Ce a discutat…

- Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a plecat, joi, in muntii Himalaya, pentru o ascensiune pe Everest, cu scopul de a deschide o ruta noua spre cel mai inalt varf din lume, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Timișoreanul Horia Colibașanu a plecat astazi, 29 martie 2018, in munții Himalaya pentru o noua ascensiune pe Everest, de data aceasta pentru a deschide o ruta noua spre cel mai inalt varf al lumii. Expediția din 2018 va incepe pe data de 3 aprilie, o data cu trekkingul pe Valea Khumbu, in Nepal, si…

- ​Timișoreanul Horia Colibașanu a plecat joi in munții Himalaya pentru o noua ascensiune pe Everest, de data aceasta pentru a deschide o ruta noua spre cel mai inalt varf al lumii, informeaza pagina oficiala a alpinistului. Expediția din 2018 va incepe pe data de 3 aprilie, o data cu trekkingul pe Valea…

- Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a plecat joi in muntii Himalaya pentru o noua ascensiune pe Everest, cu intentia de a deschide o ruta noua spre cel mai inalt varf al lumii, potrivit blogului sau personal. Expeditia va incepe pe data de 3 aprilie, odata cu trekkingul pe Valea Khumbu, in Nepal,…

- Alpinistul ruso-polonez Denis Urubko, a fost nevoit sa isi intrerupa in acest weekend ascensiunea solo pe varful K2, tentativa considerata extrem de riscanta in timpul iernii, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. In varsta de 44 de ani, Urubko planificate initial sa urce…