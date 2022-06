Stiri pe aceeasi tema

- 2000 de baimareni au participat ieri la turul orașului pe bicicleta, in cadrul evenimentului Family Hope on bike, a VI-a ediție, derulat in parteneriat de Primaria Municipiului Baia Mare, Maramureș Bike și HHC Romania. „Am transmis mesajul unui stil de viața sanatos și importanța timpului petrecut impreuna…

- Sambata, 28 mai, a avut loc intalnirea anuala a Consiliului Național al Crucii Roșii, prezidat de catre Majestatea Sa Principesa Margareta, Custodele Coroanei și președinte al Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania. Adunarea a cuprins reprezentanți din toate cele 47 de filiale din Romania,…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” a gazduit joi, 12 mai, intalnirea dintre reprezentanții Editurii Asociației Generale a Inginerilor din Romania (AGIR) și bibliotecari din județul Buzau. La eveniment au participat președintele AGIR, Mihai Mihaița, redactorul-șef al Editurii AGIR, Dan Bogdan, președintele…

- Publicistul Dumitru K. Negoița, fondator al filialei buzoiene a Asociației „Liga Scriitorilor Romani”, s-a stins din viața sambata trecuta, in ajunul Paștelui. Anunțul a fost facut de Ion Nicolescu pe pagina de Facebook a filialei buzoiene a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania: „Un neobosit…

- FOTO| Primarul orașului Alba Iulia, delegat AMR la intalnirea cu Comisarul European Nicolas Schmit: Razboiul din Ucraina, pe agenda de discuții FOTO| Primarul orașului Alba Iulia, delegat AMR la intalnirea cu Comisarul European Nicolas Schmit: Razboiul din Ucraina, pe agenda de discuții „Am facut, astazi,…

- Intalnirea dintre marii specialisti in termoficare, Dominic Fritz si Nucusor Dan, care au bagat la… inghet cele mai mari orase din Romania a provocat hohote de ras pe retele de socializare. Calin Dobra, fostul sef al CJT Timis a vorbit si el despre intalnirea celor doi „uriasi”. „Era o expresie, „doi…

- Buzaul, alaturi de alte județe ale țarii, a devenit ținta proiectelor eoliene, incepand sa primeasca investitori pentru energia verde. Chiar in ajunul Craciunului, Transelectrica emitea un aviz tehnic de racordare (ATR) pentru ceea ce va deveni unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din Romania.…

- Unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața optica din Romania vrea sa investeasca in acest an peste 2,5 milioane de euro pentru extinderea rețelei de showroom-uri, cu cel puțin opt unitați. Compania Lensa mizeaza și pe o creștere a afacerii de la 16 milioane de euro, anul trecut, la 19 milioane de…