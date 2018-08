Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cazut intr-o prapastie, un tanar alpinist roman a murit in Belgia, la Pointe Dufour. Tragedia a fost raportata in urma cu o saptamana, insa victima a fost indentificata abia acum, pentru ca nu avea asupra lui niciun act de identitate.

- Acident cumplit. Un profesor care insotea un grup de studenti a murit, iar un alt barbat a fost ranit dupa ce au cazut intr-o prapastie Un profesor care insotea pe munte un grup de studenti a murit, sambata, iar un alt barbat a fost ranit dupa ce au cazut cateva zeci de metri intr-o prapastie pe o cresta…

- Trei adulti si un copil de doi ani au fost raniti, sambata, dupa ce masina in care se aflau a cazut in rau, la Timisul de Sus, in judetul Brasov. Diferenta de nivel dintre Drumul National 1 si rau este de aproximativ noua metri, scrie Romania TV. vReprezentantii ISU Brasov au anuntat, sambata, ca mai…

- Barbatul din Roman care a cazut in putul adanc de 14 metri a fost scos de pompieri si este stabil, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, capitan Adrian Rotaru. Barbatul, in varsta de 35 ani, a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta si va fi transportat la Spitalul municipal…

- Un baiețel de doar cateva luni din Iași a primit o parte din ficatul mamei lui. Operația de transplant a avut loc cu succes in Belgia, pentru ca la noi nu se pot face operații de transplant pentru copii mai mici de un an. Mama și copilul se recupereaza și vor mai sta cateva luni acolo. Statul roman…

- Un copil in varsta de 10 ani a fost ranit, la joaca, dupa ce coarda unei tiroliene s-a rupt. Accidentul s-a produs intr-un parc de recreere din Craiova, unde copilul a cazut de la o inalțime de 8 metri. Baiatul a suferit cateva leziuni și a fost internat in spital, iar Poliția a deschis o ancheta. Baiatul…